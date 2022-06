Das perfekte Haus für ein junges Familienglück

Zuhause: ein Ort, der uns Ruhe und Kraft gibt, an dem wir Zuflucht und Geborgenheit suchen. HIer fühlen wir uns am wohlsten. Zumindest sollte es typischerweise so sein. Das perfekte Zuhause für eine kleine Familie muss darüber hinaus einen gewissen Komfort und ausreichend Platz bieten. Heute zeigen wir euch ein Projekt der portugiesischen Innenarchitekten Maqet. Ihr Konzept besteht darin, Ideen und kreierte Räume bereits vor Baubeginn in Form einer 3D-Visualisierung darzustellen. Aufgabe dieses Projekts war es, ein perfektes einstöckiges Haus für eine kleine Familie zu gestalten.