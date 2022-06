Wohnen im Kolonialstil

Accessoires sind wie bei jedem Einrichtungsstil auch für den kolonialen Look das A und O. Kissen mit exotischen Mustern, Palmen, Schalen aus Kokos oder Bambus, bunte Kunstwerke an der Wand, authentische Masken oder Gefäße sowie alte Koffer, Globen und Landkarten – erlaubt ist alles, was das ganz besondere Flair ferner Länder und großer Abenteuer in die eigenen vier Wände bringt.