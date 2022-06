Modernes Design und Funktionalität perfekt vereint

Modern, offen und hell, funktional sowie komfortabel – diese Wohnung vereint all dies und besticht gleichzeitig durch ihr kompaktes Design. Dabei bekommen wir den von Loumdesign entworfenen Wohnraum zwar in seiner fertigen Gestaltung zu Gesicht, jedoch weitgehend unmöbliert. Das ist sogar von Vorteil, werden doch dadurch die architektonischen Details besonders ersichtlich und auch können wir dabei unserer Fantasie freien Lauf lassen und uns in Gedanken schon mal einrichten. Worauf also noch warten? Los geht's!