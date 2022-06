In diesem Apartment begegnet uns pure Inspiration

Wie zu Beginn bereits erwähnt, teilt die Treppe das Apartment in seine verschiedenen Funktionsbereiche: im Obergeschoss die Wohnbereiche, im Erdgeschoss die Schlafräume. Auf diesem Bild können wir einen Blick ins Innere der Küche werfen. Die Küche wirkt äußerst elegant und ist gleichzeitig sehr praktisch gestaltet: Während der Eigentümer das Abendessen zubereitet oder anderweitig in der Küche beschäftigt ist, können ihm seine Gäste problemlos Gesellschaft leisten.

Die Fliesen am Boden ist als Hommage an die traditionelle Keramik des Ortes zu verstehen. Sie verleihen dem Raum einen rustikalen Charakter. Dagegen ist das Mobiliar ganz im Industrie-Style aus Stahl gefertigt und erinnert uns an professionelle Gastronomie-Küchen. Für dekorative Boden- und Wandfliesen in eurem Zuhause könnt ihr einfach einen Experten aus eurer Nähe kontaktieren. Sie bieten eine große Bandbreite an Designs an.