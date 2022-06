Unglaublich, was mit dieser Wohnung passiert ist

Dieses Projekt ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sogenanntes Home Staging den Wert einer Immobilie um einiges steigern kann. Hier stand eine Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf. Über einen langen Zeitraum verweilte sie auf dem Immobilienmarkt, aber niemand interessierte sich für die Wohnung und wollte sie kaufen. Das war auch nicht weiter verwunderlich: Die Wohnung war verwohnt und unansehnlich – für Interesenten war es daher kaum möglich, das Potenzial der Immobilie zu erkennen. Aus diesem Grund gab der zuständige Immobilienmakler den Verkäufern der Wohnung den Rat, sich an die Home-Staging-Spezialisten Sceny DOMOWE zu wenden. Hier arbeiten Innenarchitekten und -designer daran, mit wenig Geld aus einer unattraktiven Wohnung etwas Gemütliches zu schaffen und so die Chance auf den anschließenden Verkauf wesentlich zu erhöhen.

Home Staging ist vor allem in den USA, in Kanada, Großbritannien und Schweden eine beliebte Methode, um Immobilien für den Verkauf in Szene zu setzen, ihren Wert zu erhöhen und den Verkaufsprozess zu beschleunigen. Ob die Möbel und Deko-Elemente dabei gekauft werden oder lediglich ausgeliehen sind, kommt dabei auf den Dienstleister an, der sich um das Home Staging kümmert.

Bei der Wohnung, die wir hier sehen, wurden insgesamt etwa 61.000 Rubel in die Hand genommen, um ein Home Staging durchzuführen. Und das Ergebnis ist einfach überzeugend: Helle Farben und der Mut zur Entrümpelung geben der Ein-Zimmer-Wohnung ihre Würde zurück. Ein einfaches Rezept, das hier aber ein kleines Wunder bewirkte.