Eine öde Bude wird zum einzigartigen Wohntraum

Heutzutage freut man sich so sehr über jede Wohnungszusage, dass man wohl oder über auch mal eine Wohnung nehmen muss, die einem eigentlich gar nicht hundertprozentig gefällt. So ging es auch einer koreanischen Bloggerin, die ihre Geschichte auf ihrem Blog mit der Welt geteilt hat. Die zukünftige Wohnung entsprach überhaupt nicht ihrem Geschmack und benötigte dringend eine Veränderung. Da beschloss die Bloggerin Sona kurzerhand, alles selbst in die Hand zu nehmen. Was für ein fantastischer Wohnraum daraus geworden ist, können wir nun auf den folgenden Bildern bewundern…