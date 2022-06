Welcher Boden darf es sein?

Gesucht wird heute: der perfekte Fußboden. Es ist nicht immer einfach, den richtigen Boden für jedes Zimmer zu finden, denn die Auswahl an verschiedenen Bodenbelägen ist groß. Dielen, Fliesen, Teppich, Laminat, Parkett, Kork – Meist ist es nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern auch des Budgets, des jeweiligen Einsatzortes und der individuellen Nutzung, für welchen Boden man sich in welchem Haus und in welchem Zimmer entscheidet. Jeder Fußbodenbelag hat so seine Vor- und Nachteile: Trittsicherheit, flauschige Wärme, Schalldämmung, Pflegeintensivität, Preis, Widerstandsfähigkeit und nicht zuletzt die Optik spielen bei der Wahl eine wichtige Rolle. Wir zeigen, was alles möglich ist.