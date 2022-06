Tischdeko für jeden Geschmack

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die am meisten Freude bereiten. Das ist in der Küche oft so, aber auch in Sachen Tischdeko. Denn so schick und stylish elegante, moderne, klassische und festliche Tafeln sind – den Großteil des Jahres über und für die Mehrheit unserer Mahlzeiten wirken sie einfach übertrieben. Wer seine Freunde oder die Familie zu einem leckeren, einfachen und ungezwungenen Essen einlädt, sollte darauf achten, dass der Tisch nicht overdressed ist. Eine natürliche und rustikale Deko mit einfachen Mitteln ist dann genau das Richtige. Schlichte Tischläufer und Servietten aus Leinen, Teelichter in farbenfrohen Gläsern, ein selbstgepflückter Strauß Wiesenblumen und gerne auch saisonale Elemente wie ein paar Zierkürbisse auf dem Tisch, Kastanien oder Tannenzapfen runden den einfachen, liebevoll gedeckten Tisch ab und passen perfekt zum ungezwungenen Anlass.