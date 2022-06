Im Einklang mit der Natur – dieses Haus werdet ihr lieben

Wie alle Zimmer auf dieser Seite des Hauses genießt auch dieses einen einfachen Zugang in die Natur. Ein großer Pluspunkt sind die Holzschiebetüren, durch die ihr euch auf Wunsch von der Gartenterrasse abschotten und ein wenig Privatsphäre gönnen könnt. Wie gewohnt beeindruckt die Einrichtung in natürlichen Tönen, ergänzt durch ein paar Farbtupfer in Curry. Kaum zu übersehen sind die frischen Blumen auf dem Nachttisch, die farblich zu den liebevoll drapierten Dekokissen ausgesucht wurden.