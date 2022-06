Das große Ausmisten: Entrümpeln leicht gemacht

Das Badezimmer scheint unnütze Dinge magisch anzuziehen und gibt sie auch so schnell nicht mehr her. Von all den Tiegelchen, Töpfchen, Tuben und Döschen, die wir im Bad so horten, brauchen wir vermutlich noch nicht einmal die Hälfte. Es ist also höchste Zeit für eine Entrümplungsaktion. Ebenso wie in allen anderen Zimmern werden auch hier erst einmal Regale, Schränke und Kommoden komplett leer geräumt und gründlich sauber gemacht. Dann nehmen wir jeden einzelnen Nagellack, jeden Lippenstift, jede noch so kleine Tube und jedes Tiegelchen in die Hand: Alles, was seine Haltbarkeit bereits überschritten hat, fliegt gnadenlos in den Mülleimer. Das Gleiche gilt für kaputte Haarklammern, ausgeleierte Zopfgummis, stumpfe Rasierklingen und Co.