Die Küche gehört definitiv zu einem der wichtigsten Räume im eigenen Zuhause, denn hier wird gekocht, gemeinsam gelacht und Kraft für den Tag getankt. Daher ist der Wunsch nach einer trendigen und außergewöhnlich eingerichteten Küche stets groß – Farben, Materialien, Küchengeräte & Co., was ist 2016 eigentlich im Trend und sollte in keiner Küche fehlen?

Am beliebtesten sind multifunktionale Küchen, die nicht nur viel Platz zum Kochen und gemeinsamen Essen bieten, sondern gleichzeitig durch viel Stauraum bestechen. Selbst eine sehr schmale Küche kann durch bestimmte Möbel und Tricks komfortabel eingerichtet werden – die Trendwelt 2016 ist voller Überraschungen! Wir stellen euch die wichtigsten Innovativen in diesem Jahr vor und geben euch Tipps, wie ihr neuen Glanz in eure Küche bringt.