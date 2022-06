Holzhaus neu interpretiert

Auch innen hat das Haus einiges zu bieten. Der Wohnbereich präsentiert sich in einem einzigartigen Industrie-Design. Er besticht vor allem durch die konsequente Verwendung passender Oberflächenmaterialien wie Beton auf dem Boden, viel Glas und Metall. Farblich finden wir viel Weiß vor, das von neutralen Tönen wie Grau und einigen Farbtupfern ergänzt wird. Einer davon ist das riesige Ledersofa in Karamell. Der Esstisch ist schlicht, sodass der wilde Mix an Stühlen bestens zur Geltung kommt. Die offene Küche ist minimalistisch und wurde mit einfachen, weißen Möbeln gestaltet.