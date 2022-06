Gemütliches Zuhause für Landhausfans

Manchmal sehnt man sich zurück zu Altbewährtem, zu Bodenständigem und Traditionellem. Auf Holzhäuser mit ihrem urigen Charme zum Beispiel. Aber irgendwie ist man mit der konventionellen Variante dann auch oft nicht zufrieden. Zu dunkel, zu klein, zu viel Holz. Ein Zwischending muss her, eine Lösung, die die Gemütlichkeit mit Stil verbindet. Und an wen wendet man sich da? Zum Beispiel an unsere Experten von Uljanochkin Design*Studio, die ein Holzhaus eingerichtet haben, das den Spagat zwischen Tradition und Moderne spielend hinbekommt.