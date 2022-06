Wunderbares Einfamilienhaus

Für das Einfamilienhaus haben die Architekten zwei Kuben vorgesehen, die sich gleich einem Stufentritt anordnen. Während also der vordere Körper eingeschossig gehalten wurde, sah man für den hinteren ein zweites Stockwerk vor. Herauskragend, gibt es dem Objekt eine charakteristische Note. Die Fassaden warten jeweils mit einer großzügigen Verglasung auf, die ein lichtdurchflutetes Inneres versprechen. Auch ein Kamin ist aufgrund des Schornsteins auszumachen. Die in Schwarz gehaltenen Rahmen der horizontal sowie vertikal verlaufenden Fensterbänder kontrastieren die Fassade in strahlendem Weiß. So klar und pur im Design ist dieses Haus ein stiller, aber dafür umso beeindruckender Blickfang.