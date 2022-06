Von der Steinruine zum idyllischen Ferienhaus

In einem langwierigen Prozess wurde aus der alten Ruine ein schickes kleines Häuschen, das in neuem Glanz erstrahlt, dabei aber den historischen Look nicht verloren gibt. Mit seiner rustikalen Natursteinfassade, dem traditionellen Dach und den kleinen Fensteröffnungen passt sich das Gebäude harmonisch seiner Umgebung an und erhält sich seine Identität. Mal schauen, wie es im Inneren aussieht…