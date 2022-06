Schickes Vorzeigehaus ohne Schnickschnack

Durch die offene Wohnraumplanung schließt sich an die Küche direkt das Wohnzimmer an. Obwohl optisch dezent durch unterschiedliche Bodenbeläge abgetrennt, herrscht doch ein herrlich offenes Flair vor, was dem gesamten Innenraum eine unglaubliche Leichtigkeit verleiht. Für das Wohnzimmer sahen die Experten auch einen zentral platzierten Kamin vor, der die Gemütlichkeit vor allem an kalten Tagen noch enorm steigert.