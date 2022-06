Ein Traumhaus mit Spezial-Effekten

Die außergewöhnliche und geräumige Villa, deren Wohnräume sich auf eine Etage beschränken, besticht mit ihrer modernen Architektur, durch die sich das Gebäude ganz natürlich in die fantastische Landschaft, die sie umgibt, integriert. Das Objekt ist ebenerdig angelegt und verfügt über eine gepflasterte Terrasse sowie eine Gartenfläche. Das äußere Erscheinungsbild ist geprägt von einfachen und geraden Linien – so wirkt die Fassade sehr schlicht, puristisch und modern. Fenster und Türen sind gläsern und lassen so viel Licht ins Innere, wodurch eine natürliche Verbindung zur Natur geschaffen wird. Der Außenbereich wirkt als Verlängerung der Innenräume und eignet sich ideal zum Entspannen oder auch für Gartenfeste. Auf dem Foto erhalten wir bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Räume im Inneren der Villa: So ist u.a. das Esszimmer sowie der Eingangsbereich bereits durch die Fenster zu sehen. Ganz besonders ins Auge sticht der dort platzierte Kamin, der auch im Winter für behagliche Stunden mit Freunden und Familie sorgt.