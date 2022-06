Puristische Wohnung voller Überraschungen

Der Wohnbereich befindet sich in einem wunderbar offenen und extrem hellen, luftigen Raum, in dem die weißen Wände das natürliche Licht reflektieren und verstärken. Weitere Beleuchtung gewinnt das Zimmer durch die ikonische Bogenlampe von Achille Castiglioni, die direkt am Eingang platziert ist, sowie durch eine weitere Stehlampe auf der rechten Seite. Letzere bringt nicht nur Licht, sondern auch einen deutlichen Farbakzent in den Raum. Der helle Parkettfußboden macht den Wohnbereich freundlich sowie einladend und harmoniert mit den Wänden und Polstermöbeln in klassischem Weiß.