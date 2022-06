Schicke Stadtwohnung mit Stil

Dieser Blickwinkel zeigt die moderne Küche in ihrer vollen Pracht. Hierbei handelt es sich nicht um eine schnöde Küchenzeile, wie es in kleinen Wohnungen oft der Fall ist. Im Gegenteil: Der Kochbereich ist zwar platzsparend an der Wand angeordnet, bietet aber dennoch jede Menge Stauraum und Arbeitsfläche und punktet außerdem mit einer schnörkellosen Formensprache, grifflosen Fronten und einer hochmodernen Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt.