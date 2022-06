Modern wohnen leicht gemacht

Zuletzt begeben wir uns auf das Dach, dessen flacher Abschluss – gegenüber dem Hauptgebäude – mit kleineren Baugliedern aufwartet. Diese dienen zusätzlich als Räumlichkeiten und bieten damit ein Mehr an Wohnraum. Ebenfalls mit großzügigen Verglasungen versehen, fehlt es auch hier weder an Licht noch an einer tollen Aussicht in die Weite.

Ihr möchtet das Flachdach lieber für die Gestaltung einer Dachterrasse nutzen? Wie das geht, verraten euch die Tipps unter dem Link.