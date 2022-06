Stylische Zeitmesser: Neues Wanduhr-Design

Mit einer runden Front in fünf verschiedenen Farben messen diese Uhren die Stunden, Minuten und Sekunden, die in unserem Zuhause vergehen, auf farbige Weise. Wenn man sie an einer weißen Wand aufhängt, können sie einen wunderbaren Farbakzent setzen. Durch die weiße Keramikummantelung passen sie sich mühelos in jede Umgebung ein. Habt ihr Angehörige oder einen Partner, die in anderen Zeitzonen leben? Mit mehreren nebeneinander aufgehängten Uhren, wie auf unserem Bild zu sehen, habt ihr immer im Auge, wie spät es gerade bei euren Liebsten ist. Und ganz nebenbei ergibt sich auch ein tolles Farbspiel.