Stararchitektin Zaha Hadid stirbt im Alter von 65 Jahren

Die irakisch-britische Zaha Hadid zählt zu den bedeutendsten Architekten der Moderne. Denkwürdig war der Moment, in dem sie 2004 als erste Frau den Pritzker-Preis erhielt. Die Auszeichnung gilt als der Nobelpreis der Architektur . Interessanterweise war ihr erstes realisiertes Gebäude ein Feuerwehrhaus in Weil am Rhein.