Wohlfühl-Oase mit viel Grün

Wir beenden unseren Rundgang durch dieses außergewöhnliche Objekt und zeigen euch zuletzt das Schlafzimmer: Dieser Raum ist sehr modern gestaltet, ohne dabei an Gemütlichkeit und Wärme zu verlieren. Als architektonisches Detail der besonderen Art wurden in die Decke kleine Lämpchen integriert, die an einen hell funkelnden Sternenhimmel erinnern. Die hohen Glastüren bieten einen tollen Ausblick sowie einen direkten Zugang zur fantastischen Terrasse. Das Zimmer ist in neutralen Tönen gehalten, wobei kleine Details farbige Akzente setzen. Die Einrichtung ist sehr persönlich, so zieren die Wände u.a. Familienfotos – so erhält man in diesem Raum ein ganz besonderes Gefühl von Zuhause.