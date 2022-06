Eine Wohnung voller Romantik

Auf unserer Erkundungs-Tour durch die Wohnung erreichen wir jetzt das Schlafzimmer. Obwohl es sehr gemütlich ist, herrscht weiterhin ganz klassisch die Farbe Weiß vor – sie bringt Frische und Aufgeräumtheit in den Raum. Der dezente Einsatz von braunem Holz sorgt für Gemütlichkeit und Natürlichkeit. Besonderes Highlight in diesem Raum: Es bietet zusätzlich noch ein eigenes Ankleidezimmer und grenzt zudem direkt an das Badezimmer an, das mit einem ganz besonderen Stil überrascht – ihr dürft gespannt sein!