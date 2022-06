Überraschender Blick hinter die Fassaden

Heute stellen wir euch ein äußerst originelles Objekt vor, das jede Menge Überraschungen parat hält. Der außergewöhnliche und streng geometrische Aufbau des Hauses wirkt geheimnisvoll und macht neugierig auf das Innere. Es handelt sich bei dem Anwesen um ein Projekt der Architekten Carolina Sumares und Rik den Heijer. Diese gründeten ihr Studio Dois im Jahre 2010 in Rotterdam, machten dann ein Jahr Station in der belebten Metropole São Paulo und arbeiten nun auf der ruhigeren portugiesischen Insel Madeira im Atlantischen Ozean. Von dort aus realisiert das Ehepaar Projekte in ganz Portugal – und nimmt mit ihnen auch erfolgreich an internationalen Wettbewerben teil. Die interessante Mischung aus Kulturen und Rhythmen, die die Erfahrung und das Leben der beiden Experten prägt, spiegelt sich auch eindrucksvoll in ihren architektonischen Arbeiten wider. Mit dem Haus in Ajuda, das wir euch hier präsentieren wollen, haben wir eins ihrer wichtigsten und beeindruckendsten Projekte besucht.