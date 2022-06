Kleine Badezimmer geschickt einrichten

Sehr gut bieten sich für das kleine Badezimmer auch Ablageflächen innerhalb der Wand. So ragt kein Schrank in den Raum und somit wird die Illusion eines größeren Badezimmers verstärkt. Diese Art der Ablageflächen bieten sich besonders für den Duschbereich an, in dem dann keine Shampoo Flaschen und ähnliches mehr im Weg stehen. Denn auch Ordnung ist für das kleine Badezimmer von großer Bedeutung, da sie den Größeneffekt eines Raumes unterstützen kann. Aber auch in allen anderen Ecken des Bades können Ablageflächen, die in die Wand ragen, für deutlich mehr Raum sorgen.