Moderne Klassiker: Leuchten von Bolichwerke

Auch in der Kollektion 50 orientiert man sich an bereits bewährten und beliebten Modellen und erweckt sie zu neuem Leben. Schlichtes Weiß und faszinierende Designs stehen dabei im Vordergrund. Die Rundleuchte Circular sorgt beispielsweise mit ihren Lamellen in klassischer Stufenanordnung dafür, dass wir nicht geblendet werden und der Raum trotzdem optimal ausgeleuchtet wird.