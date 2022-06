Sieben unterschiedliche Treppen

Das Design dieser Treppe beruht vor allem auf dem verwendeten Material, das in dem gesamten Haus als Bodenverkleidung verwendet wurde. Das edle und strapazierfähige Eichenholz bietet sich außerordentlich gut für Verkehrsflächen an, die in ständigem Gebrauch sind. Die zweiläufige Treppe weist in der unteren Partie keine Brüstung auf, die wegen der niedrigen Absturzhöhe auch nicht relevant ist. Der abknickende Bereich der Treppe wird von der Wand gesäumt, sodass man eine natürliche Absicherung erhält.