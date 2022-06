Holztische für jeden Geschmack

Zentrum eines jeden Hauses sollte der Esstisch sein. Dieses Möbelstück sollte auf Familienmitglieder wie ein Magnet wirken: Ein Ort an dem Menschen zusammenkommen, gemeinsam essen und sich Geschichten erzählen. Ein Platz, der eine positive Stimmung ausstrahlt. Der Rohstoff Holz bietet sich für diese Art der Möblierung optimal an. Denn er ist ein traditioneller Werkstoff und bringt immer eine eigene Geschichte mit sich. Im Laufe der Zeit verändert sich die Farbe des Holzes und wird meistens dunkler, aber auch die Oberfläche erhält eine gewisse Patina. Diese Ablagerungen sind auf der Oberfläche eines Esstisches zwar nicht von Anfang an gewollt, entwickeln sich allerdings mit zunehmendem Alter des Tisches automatisch und sind kaum aufzuhalten. Die Gebrauchsspuren eines Tisches können Glasränder, kleine Rillen und Furchen oder Fettflecken sein, aber gerade die machen den Charakter eines Tisches aus und lassen ihn zu einem festen Bestandteil in jedem Familienleben werden. Heute zeigen wir euch verschiedene Holztischmodelle, vielleicht ist der Richtige für euch dabei.

