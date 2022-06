Absolut unnötig! 6 Dinge, von denen du dich endlich mal trennen solltest

Wer auf sein geliebtes Sonntagsei nicht verzichten möchte, schafft sich dafür mitunter einen Eierkocher an. Ein Gerät, das viel Platz wegnimmt und eigentlich überflüssig ist. Schließlich lassen sich Eier schnell, sicher und unproblematisch im Topf kochen. Schaut man sich die Arbeitsschritte bei beiden Methoden an, wird klar, dass der gute alte Topf dem Eierkocher in nichts nachsteht. In beide muss Wasser gefüllt werden, das nach dem Kochen wieder ausgegossen werden muss. Die Zeit, die sich bei Eierkochern einstellen lässt, kann man an einer klassischen Küchenuhr, auf dem Handy oder einfach per Blick auf die Uhr auch beim Kochen der Eier im Topf kontrollieren und auch das Herausnehmen und Pellen der Eier nimmt der Eierkocher keinem ab. Wer auf den Kauf eines Eierkochers verzichtet, schont damit also nicht nur seinen Geldbeutel, sondern auch den wertvollen Stauraum in der Küche.