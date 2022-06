5 Länder – 5 Lieblingsplätze am Meer

Mit den Zehen im Sand unter Palmen die Seele baumeln lassen und dabei dem Rauschen der Wellen zuhören – für viele von uns ein absoluter Traum, den wir leider viel zu selten in die Tat umsetzen. Für alle, die gerade auf der Suche nach dem perfekten Ort sind, um mal wieder eine Extraportion Meeresbrise in sich aufzusaugen und die Akkus aufzuladen und ebenso für all diejenigen, die eben erst aus dem Flieger gestiegen, aber irgendwie schon wieder urlaubsreif sind, haben wir deshalb heute fünf absolute Lieblingsplätze in fünf verschiedenen Ländern mitgebracht. Jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden: Party pur oder absolute Ruhe? Dolce Vita am Mittelmeer oder grenzenlose Freiheit am Atlantik? Oder lieber doch ab in die Karibik… ?