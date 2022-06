08/15 war gestern – so kannst du deinen Hauseingang verschönern

Türgriffe können das Gesamtbild des Eingangsbereiches radikal verändern. Zauberhaft wirken, vor allen an Haustüren aus Holz, antike Türgriffe. Sie können mit ein wenig Glück auf Trödel- oder Flohmärkten ergattert werden. Manchmal sind sie auch bei Haushaltsauflösungen zu finden. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, hat vielleicht auch Glück, wenn Sanierungsarbeiten in alten Gebäuden anstehen. Vor allem Städte, in denen noch viele Jugendstilhäuser zu finden sind, bieten mitunter solche Gelegenheiten. Wer nicht auf sein Glück warten möchte, kann Imitationen antiker Türgriffe auch in der Kunstschmiede erhalten. Wer es schlicht mag und auf Türgriffe mit Verschnörkelungen verzichten möchte, wird bei antiken Türgriffen aus Gusseisen fündig, die einfach, aber stabil und formschön gestaltet sind. Alte Holztüren lassen sich nicht nur mit antiken Türgriffen verzieren, sondern sehen auch mit alten Türklopfen ausgesprochen repräsentativ aus.

