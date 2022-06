Ein Haus wächst über sich hinaus

Das neue Geschoss präsentiert sich von innen lichtdurchflutet und freundlich. Die Wandgestaltung in Weiß und der helle Holzfußboden bilden in den Innenräumen die ideale Basis für jegliches Mobiliar. In der Küche entschied man sich für eine dunkle Küchenzeile mit glänzender Oberfläche und passende Regale, die als Alternative zu klassischen Hängeschränken dienen. Der Esstisch überzeugt mit weißer Platte und Beinen in Türkis. Um ihn versammelt sich ein Sammelsurium an verschiedenen Stühlen, was dem modernen Look einen charmant-verspielten Touch gibt.