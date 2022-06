Gartendekoration – 10 tolle Ideen und Inspirationen

Zaun an Zaun, sind Gärten oft dicht aneinander gereiht. Um hier dennoch einen eigenen Bereich zu schaffen und für Privatsphäre zu sorgen, kann in die Gestaltung des Gartens ein Sichtschutz mit einbezogen werden. Diese gibt es in verschiedensten Ausführungen. Originell zeigt sich vor allem dieser hier. Dabei wurde ein Lattenzaun begrünt. Für die Bepflanzung eignen sich besonders gut Rankpflanzen wie zum Beispiel immergrüner Efeu. Dieser Sichtschutz ist dabei in seiner Höhe und Breite variabel, was vor allem für die Anbringung in einer Gartenanlage angenehm ist, da hier nicht frei in die Höhe gebaut werden darf. Zudem zeigt sich diese Variante überaus dekorativ und sorgt garantiert für neidische Blicke des Nachbarns.