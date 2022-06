Kleines Hochhaus

Weiter führt unser Weg in das Wohnzimmer, das zum Garten ausgerichtet wurde. Der Blick ins Grüne wird mithilfe der bodentiefen Fenster ideal in Szene gesetzt. Die lichte Glasecke erzeugt einen wunderbaren Fleck, um sich an einem regnerischen Sonntag auf einen Sessel zu setzen und dort den Nachmittag zu verbringen. Die Möblierung wurde äußerst bedacht ausgewählt und bewegt sich farblich in einem natürlichen Raster, sodass Ruhe einkehrt.

