Top 5 der Woche: Startklar in den Sommer mit Gartentipps und perfektem Einfamilienhaus

Es wird zunehmend wärmer und wir verlassen unser Winterquartier. Raus an die Natur, so lautet das Credo. Und damit wir es auch draußen genauso schön wie drinnen haben, spielt vor allem die Gestaltung der Terrasse eine wichtige Rolle. Möglichst praktisch soll diese genutzt werden, ohne jedoch dabei Abstriche im Komfort zu machen. Wie euch dieser Spagat gelingt und was ihr noch beachten solltet, das verraten wir euch in unseren 7 Tipps für die perfekte Terrasse.