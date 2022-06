Küchenverwandlung deluxe – 3 neue Küchen mit Schwung

So gut sich Holz auch eignet, Behaglichkeit und Wärme in einen Raum zu bringen, so schnell kann es auch zu viel werden wie diese alte Küche eindrucksvoll beweist. Vor allem in Kombination mit dem veralteten Fußboden erschlagen einen die raumhohen Schränke fast. Daran konnten weder Fenster und Glastür noch die in Weiß unschön hervorstechenden Elektrogeräte etwas ändern. Mit seiner Größe hatte der Raum so viel Potenzial, was hier jedoch verschenkt worden ist.