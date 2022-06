Das perfekte Haus für moderne Familien

Wir beginnen unseren Rundgang im Erdgeschoss, in dem das weitläufige Esszimmer und die offene Küche die Hauptrolle spielen. Es wurde so offen und modern wie möglich gestaltet, wirkt aber gleichzeitig sehr gemütlich und einladend. Als warmer Gegenpart zum strahlenden Weiß wurde eine Wand mit hellem Holz verkleidet, was dem Raum eine natürliche, heimelige Note verleiht, ohne ihn zu erdrücken. Am großen Holztisch versammeln sich Freunde und Familie zum entspannten Beisammensein. Als Eyecatcher im Raum dient der fröhlich bunte Kelim-Teppich, der Farbe und Wärme ins Spiel bringt. Die Möbel überzeugen mit einem entspannten skandinavischen Charme und laden zum Verweilen ein.