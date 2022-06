Ein Wochenendhaus mit allem Drum und Dran

Wie bereits gesagt, wurde das Haus in den 30er Jahren auf einem weitläufigen Grundstück in der Nähe von Sonoma gebaut. In den 70ern erfuhr es einige grundlegende Renovierungen, aber jetzt, im 21. Jahrhundert, war es erneut Zeit für eine Modernisierung. Die neuen Besitzer wünschten sich ein zeitgemäßes Zuhause, das ihren Ansprüchen an komfortables, großzügiges Wohnen gerecht wurde. Dementsprechend wurde es technisch auf den neuesten Stand gebracht, bekam neue, größere Fenster und einen frischen Look. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, oder?