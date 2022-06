Zukunftsweisendes Wohnen im Einfamilienhaus

Das Wohnzimmer schließt sich nahtlos ans Esszimmer an und wurde in der gleichen Farbpalette gestaltet, wobei helles Holz die Oberhand hat. Die hochwertigen Eichendielen und die moderne Schrankwand vermitteln ein sehr natürliches, warmes und gemütliches Flair. Spannend ist das Zusammenspiel von offenen und geschlossenen Flächen in der Schrankwand, die das Gesamtbild auflockern und Funktionalität mit Ästhetik verbinden.