Traumhausalarm: Ein Hauch von Mittelmeer in Hessen

Wer bisher immer dachte, dass ein Mehrgenerationenhaus eine Einschränkung der Privatsphäre bedeutet und das lediglich als Notlösung für den Hausbau in Betracht gezogen hat, den möchten wir mit diesem Artikel vom Gegenteil überzeugen. Denn so ein Haus kann durchaus seine Vorteile mit sich bringen. Es bedeutet nämlich nicht, ständig ungewollt am Privatleben der anderen teilzuhaben.

Vielmehr geht es bei einem Mehrgenerationenhaus darum, den Wohnkomfort eines Einfamilienhauses mit dem Nutzen gemeinschaftlichen Wohnens zu verbinden. Wie modern und individuell das aussehen kann, zeigen wir euch anhand eines aufsehenerregenden Hauses des Bauunternehmens Albert Haus.