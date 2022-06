Einfamilienhaus der besonderen Art

Für den Bau des Hauses haben die in Tokio ansässigen Experten auf geometrische Grundformen zurückgegriffen und gleichzeitig mit der Asymmetrie gespielt. So wurde der rechteckige Bau mit einem Pultdach versehen, was dem Objekt ein charakteristisches Aussehen verleiht. Der Anstrich in Grau wirkt unauffällig und lässt die Form verstärkt zur Geltung kommen. Aufgelockert wird die Fassade durch ein schmales Fensterband im oberen Drittel. Auch das Gittertor sowie die Haustür nehmen der Fassade die Strenge und bringen gleichzeitig Materialvielfalt in diese. Ergebnis ist ein harmonisches Gesamtbild.