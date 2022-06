Die coolste Dachgeschosswohnung in Wien

Großstädte haben Hochkonjunktur. Das vielversprechende Kulturangebot, die aufregenden Menschen und das schnelle Treiben ziehen Leute von weniger besiedelten Regionen in die Metropolen. Allerdings fehlt es an bezahlbarem Wohnraum, sodass der Traum bereits platzt, obwohl er noch gar nicht so richtig begonnen hat.

Uns verschlägt es heute in die wunderschöne Stadt Wien, hier realisierte das Planungsbüro Allmermacke eine Dachwohnung, die Wohnen auf dem Dach nicht nur für die privilegierte Oberschicht möglich macht. Verwirklicht werden kann ein solches Projekt, wenn sich Gleichgesinnte zu einer Baugruppe zusammentun, um unabhängig und flexibel von gewinnorientierten Wohnbauträgern selbst die Initiative ergreifen.

Der Wiener Markt ist in dieser Hinsicht ein Vorreiter, an dem sich auch andere Länder orientieren sollten.