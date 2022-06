9 Fotos einer eindrucksvollen Verwandlung von der 70er-Jahre-Rumpelkammer zur modernen Wohnung

Was für eine Verwandlung! Kaum zu glauben, dass es sich hierbei tatsächlich um denselben Raum handelt, oder? Nach der Entrümpelung bekamen die Wände einen frischen Anstrich und der Boden einen neuen Belag. Dazu gesellen sich moderne Möbel, weiße Gardinen und stylishe Lampen – und so wurde aus der altbackenen Rumpelkammer ein zeitgemäßes Wohnzimmer, in dem sogar einige der alten Möbelstücke ihren Platz gefunden haben und dem modernen Ambiente so einen Hauch nostalgischen Charme verleihen.