Kleines Fachwerkhaus wird modernes Raumwunder

Wer Revitalisierung nur aus der Werbung für Anti-Falten-Cremes kennt, sollte jetzt ganz genau aufpassen. Was die Lotion für das Gesicht ist, sind die Experten von kg5 Architekten für denkmalgeschützte Bauten. In enger Zusammenarbeit mit den Bauherren entwerfen sie Konzepte, um in die Jahre gekommenen Gebäuden neues Leben einzuhauchen, natürlich immer unter Berücksichtigung der Vorschriften. Das Projekt, was wir euch heute zeigen, führte sie ins hessische Marburg. Dort wartete ein altes Fachwerkhaus gespannt auf seine Verjüngungskur. Wir finden: Es sieht mindestens 100 Jahre jünger aus. Lasst euch überraschen!