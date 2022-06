Moderne Kindergärten – innovativ und kindgerecht

Wie der Name bereits vermuten lässt, spielt in der Kinderkrippe FarbenReich die Farbgestaltung eine große Rolle. Innenarchitektin Simone Ferrari ist Expertin für die psychologischen und physiologischen Auswirkungen von Farben auf den Menschen und insbesondere kleine Kinder. Ihr sensibler Umgang mit Farbe, Material und Form hat in dieser Kinderkrippe eine ganz besondere, fröhliche und einladende Atmosphäre geschaffen, ohne dabei in eine willkürliche und plakative Buntheit zu fallen. Zarte Farbtöne aus dem Pastellbereich mit einzelnen, gezielten Akzenten prägen die Raumstimmungen. In Räumen mit kürzerer Verweildauer herrschen kühlere Nuancen vor, in Räumen mit längerer Verweildauer dominieren wärmere Töne und schaffen Geborgenheit. Durch die eingesetzten Wandlasuren können unterschiedliche Lichtbedingungen und Blickrichtungen immer wieder neue Farbklänge entstehen lassen.