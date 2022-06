Cooles Büro: Umbau einer Fabriketage

Von Anfang an klar war, dass das Büro W33 einen zentralen Kommunikationsbereich braucht. So ist die Teeküche nicht nur von der Aufteilung her das absolute Herzstück des Büros, an der langen Holztafel und auf den gemütlichen Designerstühlen verweilt man einfach gerne – prädestiniert für gemeinsame Mittagessen!