Welche Farben für's Wohnzimmer?

Welche Farbe für's Wohnzimmer die richtige ist? Damit dieser Raum zum ultimativen Herzstück des Zuhauses wird, sollten vor allem Farben verwendet werden, die den Wohlfühlfaktor steigern. Blau gilt ja bekanntlich als beruhigend und sorgt vor allem in offenen Wohnzimmern für ein hohes Maß an Gemütlichkeit. Weil Blau per se aber eine eher kalte Farbe ist, sollte sie unbedingt mit wärmeren Tönen wie Beige kombiniert werden. Für den gewissen Frischekick empfiehlt es sich, verschiedene Muster miteinander zu mixen – was am besten mit Textilien wie dem Teppich oder Kissen gelingt. Aufgrund der offenen Raumstruktur und hohen Decken war bei der Gestaltung dieses Wohnzimmers von Anfang an klar, dass die Einrichtung Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlen muss. Den Schwerpunkt hier auf Blautöne zu setzen, die sich im Außenbereich wiederholen, war die absolut richtige Entscheidung. Dadurch wirkt das Gesamtbild erfrischend und gemütlich zugleich – ein bisschen so, als würde man in eine eigene, kleine Welt abtauchen.