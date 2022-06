Was sind die richtigen Farben fürs Wohnzimmer?

Das Wohnzimmer soll der Ort werden, an dem man sich geborgen und sich jeder Gast willkommen fühlt? Dann sind warme Farben fürs Wohnzimmer ein Muss. Das Farbspektrum ist dabei riesengroß und experimentieren ist erlaubt. Sei es ein Bordeauxrot und ein kräftiges Orange oder wie hier zu sehen, ein intensiver Beerenton und ein knalliges Pink – erlaubt ist, was gefällt und gute Laune macht. Entscheidet man sich für kräftige Farbtöne, sollte man darauf achten, dass man für eine gewisse Balance sorgt. Erstrahlen beispielsweise die Wände in einer kräftigen Farbe, ist das Mobiliar in einem dezenteren Design zu wählen. Möchte man aber vielleicht nicht auf die knallrote Couch verzichten, sollte die Wand in einem zurückhaltenderen Farbton, wenn nicht sogar eher in Weiß angepasst werden.