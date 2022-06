8 traumhafte Betten für jeden Geschmack

Die Firma Swissflex steht seit 60 Jahren für intelligente Betten-Systeme in Premiumqualität. In ihren Produkten verbinden sich Schweizer Handwerkskunst, technisches Know-how und Innovationsfreude zu einer unschlagbaren Einheit. Besonders ins Auge gesprungen ist uns aber auf den ersten Blick die kreative Präsentation der Betten, die man sehr gut für das eigene Schlafzimmer übernehmen kann, wenn man auf individuelle und ausgefallene Lösungen steht, doch dabei ein solides, hochwertiges und schlichtes Bett als Basis dienen soll: Einfach ein tolles Landschaftsfoto im XXL-Format hinter dem Kopfteil in Szene setzen – und schon hat man beim Einschlafen und Aufwachen ein atemberaubendes Panorama vor Augen.